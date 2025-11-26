엠제이산부인과, 분만부터 산후조리·소아과까지 원스톱 서비스 체계 운영

엠제이산부인과가 분만부터 산후조리원, 소아과 진료까지 연계한 원스톱 서비스 시스템을 통해 산모와 신생아를 위한 종합 의료 환경을 구축해 주목받고 있다.

엠제이산부인과는 양질의 의료서비스 제공을 위해 최신 의료시설과 장비를 갖추고 있으며, 대학병원에서 풍부한 경험을 쌓은 전문 의료진들이 협진 체계 아래 진료를 진행한다.

분만 이후 산후조리원과 소아과로 자연스럽게 연계되는 원스톱 케어 시스템과 산모와 아기의 건강을 위한 체계적인 관리 프로그램을 제공한다. 자연분만을 유도하는 환경을 조성하고, 모유수유를 적극 독려하며 모자동실 운영 등 산모와 신생아를 위한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 또한 아기의 감각을 존중하고 출산의 자연스러움을 강조하는 '르와이예 분만법'을 기본으로 시행하고 있어 심리적 안정감을 주는 분만 환경을 조성하고 있다.

특히 365일 24시간 전문의가 주·야간 상주해 분만과 응급상황에 신속하게 대응할 수 있는 시스템을 갖추고 있다. 분만 중 발생할 수 있는 다양한 변수에 대한 즉각적인 응급수술 대응이 가능해, 보다 안전한 환경에서 분만을 진행할 수 있는 것이 강점이다.

임산부 및 산모를 대상으로 다양한 문화 프로그램도 진행 중으로, 태교에서 출산, 육아, 산후조리까지 전 과정을 아우르는 정규 강좌와 문화체험, 이벤트를 운영해 높은 만족도를 얻고 있다.

엠제이산부인과 관계자는 "산모의 응급상황에 대한 대응 속도와 안정성이 중요하다는 원칙 아래, 모든 진료 시스템을 직접 점검하고 있다"며 "신생아실에서 사용하는 화장품 역시 꼼꼼하게 선택해, 현재는 전국 다수 출산병원에서 사용 중인 아토오겔을 5년 이상 사용하고 있다. 아토오겔은 안전성이 입증된 제품으로, 신생아실에서 매일 사용하는 만큼 더욱 신중하게 검토했다"고 전했다.





