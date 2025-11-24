본문 바로가기
李대통령, 튀르키예 국부 묘소 참배…"형제국 공동 번영을 위해"

송승섭기자

입력2025.11.24 23:20

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 앙카라에 위치한 튀르키예의 초대 대통령 '무스타파 케말 아타튀르크'의 묘소를 찾아 헌화를 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 앙카라에 위치한 튀르키예의 초대 대통령 '무스타파 케말 아타튀르크'의 묘소를 찾아 헌화를 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 24일(현지시간) 튀르키예를 국빈 방문해 무스타파 케말 아타튀르크 초대 대통령의 묘소를 참배했다.


이 대통령은 이날 오후 튀르키예 첫 일정으로 수도 앙카라의 아타튀르크 영묘를 방문했다. 이 대통령은 현지에서 '국부'로 추앙받는 아타튀르크의 묘에 헌화하고 진혼곡에 맞춰 묵념했다. 이 대통령은 검은색 정장과 넥타이 차림으로 예를 표했다.

이후 이 대통령은 박물관 방명록에 '아타튀르크를 기리며 피를 나눈 형제국의 공동 번영을 위해 함께 나아가겠습니다'라고 썼다.


아타튀르크는 튀르키예 독립 전쟁을 이끈 전쟁영웅이자 초대 대통령이다. 정교분리와 세속주의 원칙을 정립하고 유럽의 문물을 받아들여 튀르키예 발전의 기틀을 마련했다는 평가를 받는다.


이후 이 대통령은 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 정상회담 및 국빈만찬 등의 일정을 갖는다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
