진중권, 조국 득표율 98.6%에 "박정희 이후 47년 만"…조국은 "팬덤 의존 않겠다"

조국혁신당 전당대회서 다시 당권 잡은 조국

"당원은 엔진, 국민은 방향…함께 가겠다"

진중권, 박정희 언급하며 "재미있는 장면"

조국혁신당 전당대회에서 조국 전 비대위원장이 압도적인 찬성률로 다시 당권을 잡은 가운데, 진중권 동양대 교수가 "1978년 통일주체국민회의에서 박정희가 단독 입후보해 거둔 득표율 99.996%, 2025년 조국이 단독 후보로 거둔 득표율 98.6%"라고 말했다. 진 교수는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "47년 만에 보는 장면이다. 재미있네요"라며 이같이 밝혔다.

조국혁신당 조국 당 대표가 23일 오후 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 당 대표로 선출된 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스

이날 조 대표는 자녀 입시비리 혐의로 대법원에서 유죄가 확정돼 대표직에서 물러난 지 11개월 만에 대표직에 공식 복귀했다. 그는 청주 오스코 컨벤션센터에서 열린 전당대회에서 당 대표 후보로 단독 출마해 98.6%의 찬성률을 얻었다. 선거인단 4만 4517명 중 2만 1040명이 투표에 참여해 투표율 47.1%를 기록했다. 조 대표와 함께 지도부를 이끌 최고위원에는 신장식 의원(득표율 77.8%)과 정춘생 의원(12.1%)이 선출됐다. 이들 중 득표율 1위를 기록한 신 의원이 수석 최고위원을 맡게 됐다.

조 대표는 지난해 4월 총선을 앞두고 조국혁신당을 창당해 당을 이끌어왔다. 대법원 유죄 판결로 대표직에서 물러난 뒤 지난 8월 특별사면으로 석방됐고, 당내 성 비위 사건 여파로 기존 지도부가 총사퇴하면서 비대위원장으로 조기 등판했다.

조 대표는 취임 일성에서 개헌과 주거권 보장 등을 최우선 과제로 제시하면서도, 검찰 개혁은 따로 거론하지 않았다. 그는 수락 연설에서 "오늘 '국민 중심 큰 정치'를 선언한다. 조국혁신당은 당원 주권과 국민 주권이 조화롭게 실현되는 정당으로 진화하겠다"며 "'팬덤'에 의존하는 정치는 하지 않겠다. 당원의 열정은 엔진이 되고, 국민의 목소리는 방향이다. 두 목소리가 따로 가지 않고, 함께 가는 정치를 하겠다"고 말했다.

이어 "새로운 대한민국은 개헌으로 이어져야 한다. 조국혁신당은 제7공화국을 여는 쇄빙선이 되겠다"며 "저는 제7공화국을 여는 두 가지 개헌 경로를 제안한다. 첫째, 즉각적인 '국회 개헌연대'를 구성하자. 둘째, '지방선거와 지방분권 개헌' 동시 투표를 내년 6월에 실시하자"고 강조했다.

더불어민주당을 향해서는 대선 전 합의했던 원내교섭단체 요건 완화를 촉구하며 "민주당에 묻는다. 정치개혁, 언제까지 미룰 것인가"라면서 "대선 직전인 지난 5월, 광장의 시민사회까지 참여한 '공동선언문'은 휴지 조각에 불과한가"라고 했다.

그는 본격적으로 내년 지방선거 준비에 들어갈 것으로 보인다. 지난 21일 부산시의회에서 열린 조국혁신당 전당대회 후보자 기자회견에서 "내년 지방선거에서 '부·울·경 내란 극우 퇴출 연대'를 만들어 국민의힘을 퇴출해 내란 극우세력의 부산 장기 집권을 끝내겠다"며 "부산시장을 포함해 광역단체장에 국민의힘 후보가 당선되는 것을 막는 게 첫 번째 목표"라고 말했다. 다만 "내년 지방선거 출마 여부는 전당대회가 끝나고 지방 선거기획단을 꾸려 전국의 선거 상황을 점검한 뒤 가장 마지막에 결정하겠다"고 밝혔다.





