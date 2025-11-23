우리은행, 새희망홀씨 저신용 고객에 0.3%P 금리 우대

미래동반성장 프로젝트 후속 조치

우리은행, 새희망홀씨 대출 작년 시중은행 1위

우리은행이 대표적인 서민금융 대출상품인 '우리 새희망홀씨Ⅱ'의 저신용 고객 금리우대 항목을 신설하고, 성실상환고객에게 적용되는 금리를 추가로 감면해 포용금융 확대에 나선다고 23일 밝혔다.

이번 제도 개선은 최근 우리금융지주가 발표한 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'의 포용금융 확대 후속 조치로 서민금융대출 확대와 배드뱅크 지원 등 유동성 공급과 더불어 금융취약계층을 지원하기 위해 마련한 후속 조치라는 게 우리은행의 설명이다.

우리은행은 새희망홀씨대출 상품 이용 고객 중 신용등급이 7등급(외부 CB등급 기준) 이하인 고객은 0.3%포인트 금리우대를 적용하고△대출 이용 기간 연체 없이 성실 상환 중인 고객은 우리은행 내부등급에 따라 최대 3.0%포인트까지 금리를 추가로 감면해 준다.

우리은행은 지난해 새희망홀씨 대출을 시중은행에서 가장 많은 6374억 원을 공급했다. 올해도 3분기까지 5588억 원을 공급하고 있다.

우리은행 관계자는 "'우리금융 미래동반성장 프로젝트'의 후속 조치로 저신용자와 성실 상환 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 마련했다"며 "어려운 시기에 지원이 필요한 금융 취약계층에 따뜻한 금융을 전달하겠다"라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



