"트럼프가 먹은 치즈버거 먹으러 가자"…10만원대 'APEC체험' 상품 출시

경북문화관광공사, 전담여행사 통해 판매

1박 2일 일정…1인 10만원대

경주 아시아태평양경제협의체(APEC) 정상회의는 끝났지만, 개최지인 경북 경주를 향한 관심은 더 뜨거워지고 있다. 경주박물관은 금관 전시 특별전을 보기 위해 이례적으로 오픈런이 벌어지고, 황리단길과 보문관광단지를 비롯한 경주 곳곳은 인파로 가득하다. 이 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 먹었던 힐튼호텔 '치즈버거', 시진핑 국가 주석이 '맛있다'고 한 '황남빵' 등 경북 경주에서 열린 APEC 정상회의 시설이나 식사 메뉴를 체험할 수 있는 여행상품이 출시돼 관심이 집중된다.

힐튼경주가 2025 APEC을 기념해 출시한 '트럼프 치즈버거 세트'(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령.

정상회의장·식사 메뉴·영부인 일정 등 APE 주요 순간 여행 동선에 담아

20일 경북문화관광공사는 이달 말부터 1박 2일 일정의 '경주 APEC 트레일' 상품을 국내 전담여행사를 통해 판매한다고 밝혔다. 이 상품은 정상회의 당시 사용된 회의장, 정상들 식사 메뉴, 영부인 일정 등 APEC의 주요 순간을 여행 동선에 그대로 녹여낸, 말 그대로 이야기가 있는 여행이다.

여행 1일 차 일정은 경주보문관광단지 내 경주엑스포공원에서 시작된다. 이곳에는 APEC 정상회의장을 그대로 옮겨 온 재현관이 마련돼 있어 여행객은 세계 21개국 정상이 모여 의제를 논의한 현장을 볼 수 있다. 이어 경주 힐튼호텔로 이동해 정상회의 주간에 미국 대통령이 특별 주문해 화제를 모은 '트럼프 치즈버거 세트'를 맛볼 수 있다.

호텔 내 우양미술관에서는 회의 기간 중 외교·통상 합동각료회의가 진행된 예술 공간을 감상할 수 있다. 여행객은 오후에 정상 배우자나 딸 초청 프로그램이 열린 불국사를 방문해 신라 불교 유산을 체험이 가능하다. 저녁 식사 후에는 보문단지 호반광장에 새롭게 설치된 APEC 상징조형물, 육부촌 미디어아트, 3D 라이트 쇼가 결합한 야간 관광에 나설 수 있다.

경주 육부촌 미디어아트.

시진핑 중국 국가주석 만찬에 연이틀 오른 코오롱호텔의 해물파전 등 프리미엄 한식도 코스에 포함됐다. 2일 차 아침 식사는 존 리 홍콩 행정수반 내외가 먹고서 감탄사를 연발했다는 중앙시장 소머리국밥이다.

여행객은 신라금관 6점이 특별전시되는 국립경주박물관을 비롯해 대릉원·첨성대를 둘러볼 수 있다. 이어 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인이 한미 정상회담 직후 방문해 전 세계 매스컴을 탄 황리단길을 방문하면 된다. APEC 만찬주로 선정된 교동법주, 시진핑 주석 취향을 사로잡은 황남빵 등을 기념품으로 구매할 수 있다.

상품가격은 1인 기준 10만원대다. 수도권 전세버스, 1박 3식, 입장료, 가이드, 보험 등이 포함됐다. 김남일 사장은 "APEC 감동을 관광으로 확장해 경주만의 브랜드 가치를 높이는 것이 여행상품 출시의 목표"라고 소개했다.

경주 APEC 정상회의 관광특수 '쏠쏠'…방문객 23% 증가

APEC 정상회의 이후 개최지인 경북 경주에 외국인 등 관광객이 증가하는 등 APEC 효과가 관광특수로 이어지고 있다. 20일 경주시에 따르면 한국관광데이터랩 통계 기준으로 올해 10월 1일부터 11월 4일까지 경주를 찾은 외지인 방문객은 589만6309명이다. 이는 지난해 같은 기간 479만8838명보다 22.8% 증가한 수치다. 이 가운데 외국인 방문객은 20만6602명으로 지난해 같은 기간 15만2363명보다 35.6% 늘었다.

관광 명소별로는 황리단길과 대릉원의 외지인 방문객이 118만6714명으로 지난해 96만4653명보다 23% 증가했고 동궁과 월지 입장객도 5.6% 늘어 주요 관광지가 여행객으로 북적이고 있다. 시는 경주가 2025 APEC 정상회의 개최지로 세계의 주목을 받으면서 관광객이 눈에 띄게 증가하는 등 APEC 효과가 본격적으로 가시화하는 것으로 분석했다.





