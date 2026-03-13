미국-이란 전쟁 길어지면 '돈벼락'?…하락장에도 주가 47% 뛴 '이 종목'

한국산 중거리지대공미사일 요격 방공무기 체계인 ‘천궁-Ⅱ’. LIG넥스원 원본보기 아이콘

최근 미국과 이란의 군사 충돌이 커지면서 한국산 방공무기 천궁-Ⅱ가 주목받고 있습니다. 원래 K-방산은 해외에서 가격 대비 성능이 좋은 무기, 즉 가성비가 좋다는 평가를 많이 받아왔는데요. 이번에는 단순히 저렴한 무기가 아니라 실제 전장에서 성능까지 보여줬다는 점에서 더 큰 관심을 받고 있습니다.

천궁-Ⅱ는 날아오는 적 미사일을 공중에서 요격해 막는 방공 시스템입니다. 쉽게 말하면, 공격을 받은 뒤 대응하는 무기가 아니라 공중에서 먼저 막아내는 방패 같은 역할을 하는 무기입니다. 미국의 패트리엇 미사일과 비슷한 역할을 하는 장비로 알려져 있습니다.

이번에 주목받는 이유는 중동에 수출된 천궁-Ⅱ가 실제 작전에 투입돼 높은 요격 성공률을 기록했다는 평가가 나왔기 때문입니다. 보도에 따르면 UAE에 배치된 천궁-Ⅱ가 이란의 탄도미사일 공격을 막는 데 사용됐고, 상당히 높은 성공률을 기록한 것으로 전해졌습니다. 방산 시장에서는 이런 실전 성과가 매우 중요합니다. 광고나 설명보다 실제 전장에서 잘 작동했다는 사실이 훨씬 강력한 경쟁력이 되기 때문입니다.

천궁-Ⅱ의 실전 성과가 알려지면서 시장의 반응도 빨라지고 있습니다. 해당 시스템을 개발한 LIG넥스원의 주가는 이란 전쟁이 본격화하기 전인 2월 말보다 약 47% 상승한 것으로 전해졌습니다. 같은 기간 국내 증시가 전체적으로 약한 흐름을 보였다는 점과 비교하면 더욱 주목되는 부분입니다.

또 하나의 강점은 가격 경쟁력입니다. 천궁-Ⅱ는 미국의 패트리엇보다 훨씬 저렴한 것으로 알려져 있습니다. 비슷한 역할을 하는 무기인데 가격 부담은 더 적기 때문에, 여러 나라 입장에서는 충분히 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 전쟁이나 긴장이 길어질수록 한 발 한 발의 비용도 중요해지기 때문에 가격 경쟁력은 큰 장점이 됩니다.

여기에 납품 속도도 경쟁력으로 꼽힙니다. 아무리 성능이 좋아도 실제로 받는 데 오랜 시간이 걸리면 당장 필요한 나라들에겐 의미가 줄어들 수 있는데요. 한국 방산업체들은 비교적 빠르게 생산하고 공급할 수 있다는 평가를 받고 있습니다. 그래서 지금처럼 안보 불안이 큰 시기에는 더 주목받을 가능성이 있습니다.

결국 이번 일을 계기로 K-방산은 단순히 가성비 좋은 무기가 아니라, 가격도 괜찮고 실전 성능도 검증된 무기라는 이미지를 얻을 가능성이 커졌습니다. 천궁-Ⅱ의 사례는 앞으로 한국 방산 수출이 더 확대될 수 있다는 기대를 키우는 계기가 되고 있습니다.