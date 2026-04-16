음료 20여종에 식사 대용 메뉴도 판매

파리바게뜨가 서울 강남구 서초역 인근에 디저트 특화 콘셉트 매장 '카페 드 디저트(CAFE de DESSERT)'를 선보인다고 16일 밝혔다.

카페 드 디저트는 프랑스 파리의 디저트 숍 감성을 재해석해 조각 케이크와 구움 과자 등 디저트를 중심으로 커피 등 음료 메뉴와 즐길 수 있는 디저트 카페다. 파리바게뜨는 '카페 드 디저트'를 테스트 운영하며, 향후 확산 가능한 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

파리바게뜨가 서울 강남구 서초역 인근에 디저트 특화 콘셉트 매장 '카페 드 디저트(CAF de DESSERT)'를 선보인다고 16일 밝혔다. 파리바게뜨 제공 AD 원본보기 아이콘

대표 메뉴는 조각 케이크다. 동시에 촉촉한 시트에 생크림과 딸기를 올린 '생딸기 생크림 케이크', 파베 초콜릿을 활용한 '파베 생초콜릿 케이크', 다양한 휘낭시에도 판매한다. 커피맛 과자를 토핑한 '로투스 휘낭시에', 쿠키앤크림맛 과자 조각이 들어간 '오레오 휘낭시에', 건무화과 과육이 들어간 '무화과 휘낭시에', 초콜릿칩이 들어간 '초코 휘낭시에' 등도 판매한다.

음료는 커피와 논커피 등 20여종을 운영한다. 생크림을 에스프레소와 블렌딩한 '스윗 골든 커피', 오미자에 유자청을 더한 '오미자 유자 스파클링' 등 디저트·샌드위치 등과 페어링을 고려한 메뉴를 선보였다.

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'치킨커틀릿 샐러드랩', '잠봉치즈 머쉬룸 멀티그레인' 등 샌드위치류와 '올리브치즈치아바타&발사믹올리브오일', '호밀호우사워도우&루어팍버터', '고소한 퀸아망' 등 간단한 식사 대용 메뉴도 판매한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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