[포토] 눈물바다 빈소에서 유족 다독이는 김민석 총리
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
김민석 국무총리가 13일 오전 9시 13분께 전남 완도군 대성병원 장례식장에 마련된 순직 소방관들의 빈소를 찾았다. 침통한 표정으로 영정 앞에 분향하며 고인들의 넋을 기린 김 총리는, 화재 현장에서 안타깝게 산화한 세 아이의 아빠와 예비 신랑의 안식에 예를 다한 뒤 비통함에 잠긴 유가족들에게 다가가 두 손을 맞잡고 진심 어린 위로를 전했다.
AD
장례식장에 도착해 조문을 마친 김민석 국무총리가 비통함에 빠진 세 아이의 어머니와 유가족들을 향해 국가를 대신해 깊은 위로의 뜻을 표하고 있다.
김 총리는 결혼을 앞뒀던 예비 신랑의 안타까운 희생에 가슴 아파하며, 웨딩드레스 대신 상복을 입고 비통에 빠져 있는 예비 신부의 손을 잡고 슬픔을 함께 나눴다. 이준경 기자
꼭 봐야 할 주요 뉴스2027년 '반도체 슈퍼사이클' 꺾인다?…'삼전·닉스...
AD
호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>