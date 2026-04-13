수업·행정·데이터 기능 한곳에… 55개 실무 도구 탑재



시범운영 호응, 15일 정식 공개… 에듀테크 지원 강화

부산시교육청이 통합 업무지원 플랫폼 '펜통'을 통해 학교 행정의 군살 빼기에 나섰다.

부산시교육청이 교직원의 업무 효율을 높이기 위한 통합 업무지원 플랫폼을 선보인다.

부산교육청은 교육정책연구소 AI·데이터연구팀이 자체 개발한 통합 업무지원 프로그램 '펜통(PenTong)'을 오는 15일 교육청 누리집을 통해 공개한다.

'펜통'은 부산교육(Pen)을 위한 다양한 업무 지원 기능을 하나의 '통(Tong)'에 담았다는 의미로, 교사와 행정직원 모두의 업무 부담을 줄이고 수업과 행정, 데이터 처리 등 교육 현장의 다양한 업무를 디지털 환경에서 효율적으로 지원하기 위해 개발된 플랫폼이다.

이 프로그램은 학교 현장에서 즉시 활용 가능한 총 55개 기능을 탑재했으며, 교무·행정·데이터·유틸리티 등 4개 영역으로 구성돼 실무 중심의 활용도를 높였다.

교무 지원 영역에서는 전자칠판, 좌석 배치, 함수 그래프, 점수판 등 수업과 학급 운영에 필요한 도구를 제공하고, 행정 지원 영역에서는 한글·엑셀 파일 취합·분할, PDF 편집, 개인정보 마스킹 등 반복적인 문서 작업을 자동화한다.

또 데이터 지원 영역에서는 중복 데이터 제거, 데이터 요약, 차트와 워드 클라우드 생성 등 분석 기능을 제공하며, 유틸리티 영역에서는 QR코드 생성, 이미지 편집, 타이머, 일정관리 등 다양한 디지털 업무 도구를 지원한다.

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앞서 교육청은 지난 3월 한 달간 시범 운영을 실시한 결과 "수업에 바로 활용할 수 있어 실용적이다", "필요한 기능이 한곳에 모여 있어 편리하다"는 등 교직원들의 긍정적인 반응을 얻었다. 이를 반영해 기능을 보완한 뒤 이번에 정식 공개하게 됐다.

김석준 교육감은 "펜통은 디지털 기술을 통해 행정 업무를 획기적으로 줄이고 교직원들이 교육 본연의 가치에 집중할 수 있도록 돕는 기반이 될 것"이라며 "현장의 목소리를 반영한 실용적인 에듀테크 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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