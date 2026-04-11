부안군 농특산물 브랜드 '천년의 솜씨', 전국 평가 '2년 연속 정상'

'2026 대한민국 명품 브랜드 대상' 수상

"농산물 우수성과 체계적 관리로 소비자 만족도 높아"

전북 부안군 농특산물 공동브랜드 '천년의 솜씨'가 전국 단위 브랜드 평가에서 2년 연속 정상에 올랐다.

11일 부안군에 따르면 지난 8일 서울 동대문 노보텔 그랜드 볼룸에서 열린 '2026 대한민국 명품 브랜드 대상' 시상식에서 '천년의 솜씨'가 농특산물 공동브랜드 부문 대상을 받았다.

올해로 22회째를 맞은 이번 시상식은 소비 가치와 국가 경쟁력 제고에 기여한 브랜드를 선정하는 행사다. 한국경제신문이 주최하고 산업통상자원부와 농림축산식품부 등이 후원한다.

'천년의 솜씨'는 부안 지역의 비옥한 토양과 해풍 등 자연환경에서 생산된 농산물의 우수성을 기반으로, 체계적인 품질 관리 시스템을 결합해 높은 소비자 만족도를 끌어낸 점이 좋은 평가를 받았다. 지역 농업 경쟁력 강화와 경제 활성화에 기여한 점도 주요 요인으로 꼽힌다.

'천년의 솜씨'는 쌀을 중심으로 부안의 청정 환경에서 생산된 다양한 농특산물을 아우르는 대표 상표다.

특히 계화 간척지에서 재배된 쌀은 미네랄 함량이 높고 풍미가 뛰어나 소비자들 사이에서 꾸준한 호응을 얻고 있다.

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정화영 부안군수 권한대행은 "2년 연속 수상은 부안 농특산물의 우수성을 전국에 다시 한번 각인시킨 소중한 성과"라며 "앞으로도 부안을 대표하는 천년의 솜씨 브랜드가 대한민국을 넘어 전 세계인의 식탁에 오르는 글로벌 명품 브랜드로 성장할 수 있도록 지원과 마케팅을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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