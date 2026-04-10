오는 13일부터 27일까지 진행

4개 팀 선발·팀당 600만 원 지원

전남 화순군은 '전남형 청년공동체 활성화 사업' 참여팀을 모집한다고 10일 밝혔다. 신청 기간은 오는 13일부터 27일까지이며, 총 4개 팀을 선발할 예정이다.

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'전남형 청년공동체 활성화 사업'은 청년들이 지역 사회에서 다양한 활동을 수행하며 역량을 강화하고, 이를 통해 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하는 사업이다.

신청 자격은 18세 이상 49세 이하 청년 5인 이상으로 구성된 팀 또는 법인·단체로, 구성원 중 화순군 거주 비율이 60% 이상이어야 한다. 1차 서류 심사와 2차 발표 심사를 거쳐 최종 선정된다.

선정된 팀에는 1년간 600만 원의 활동 지원비가 지원된다. 다만, 중앙부처 및 타 지자체의 유사 사업에 참여 중이거나, 단순 친목 또는 영리 목적의 모임, 단체 운영비 및 자산 취득을 위한 사업 등은 지원 대상에서 제외된다.

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신청을 희망하는 청년공동체는 참가신청서와 활동계획서 등을 작성해 화순군청 인구 청년정책과 청년지원팀에 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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