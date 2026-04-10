김영훈 노동부 장관은 10일 SPC삼립 시화공장에서 발생한 노동자 2명의 손가락 절단 사고와 관련해 "단순 사고가 아닌 총체적 안전 경영관리 위기에서 비롯된 구조적 문제"라면서 철저한 사고조사를 지시했다.

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이 사업장은 지난해 5월 컨베이어 끼임 사망사고가 발생하고 올해 2월 대형 화재가 난 바 있다. 불과 1년 사이 세 번째 인명사고가 발생했다.

이에 따라 노동부 안산지청은 사고 직후 근로감독관을 현장에 즉시 투입해 사고 경위를 조사하는 한편, 사고 설비에 대한 사용중지 등 긴급 안전조치를 실시했다. 또 산업안전보건법 위반 혐의로 관계자를 즉시 입건했다.

아울러 안전보건감독국장은 이날 오후 SPC 도세호 대표 이하 임원 20명에게 직접 사측의 안전대책이 실제 현장에서 작동하고 있는지 근본적으로 점검해 개선 대책을 마련할 것을 요구했다.

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향후 안산지청은 이번 사고의 원인을 철저하게 조사해 추가 입건하는 등 강력하게 사법처리 할 방침이다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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