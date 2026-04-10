원가 급등에 건설현장 비상 관리

대체 원유 확보·내수 전환 검토

공사 지연 막고 납품단가 반영

김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원장이 10일 SK에너지 울산공장을 찾아 도로포장 핵심 원료인 아스팔트 수급 현황을 점검하고 대체 원유 확보 등 내수 공급망 안정화 방안을 논의했다.

이번 점검은 중동 정세 불안에 따른 원유 수급 불확실성에 대응하기 위해 진행됐다. 아스팔트는 아스콘(아스팔트와 골재의 혼합물)의 원료로, 전체 중량의 5%를 차지하지만 가격 비중은 50%에 달한다. 건설 원가에 미치는 영향이 커 국토부가 '건설현장 비상경제 TF'를 통해 집중 관리하는 품목이다.

김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장이 10일 SK에너지 울산공장을 찾아 아스팔트 생산시설을 둘러보며 수급 현황을 점검하고 있다. 국토교통부 AD 원본보기 아이콘

김 위원장은 생산 라인을 시찰하며 업계 관계자들로부터 원유 가격 상승과 수급 불안정에 따른 현장 어려움을 청취했다. 이 자리에서 대체 원유 확보와 수출 물량의 내수 전환을 관계 부처에 건의하는 등 범정부 차원 지원 계획을 밝혔다.

김 위원장은 "호르무즈 해협이 개방되면 원유 도착 물량을 신속하게 정제하여 공급망 병목현상이 해소될 수 있도록 하겠다"며 "민·관이 합심하여 자재 수급 안정화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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전국 4만5000개 건설 현장의 공사 중단과 130만명에 달하는 현장 근로자 피해를 막기 위한 조치도 병행한다. 정부는 시급성이 낮은 공사의 시기를 조정하고 아스팔트 수출 물량의 내수 전환 여부를 검토해 수요 관리를 강화하기로 했다. 또한 아스콘 가격 상승분이 납품 단가에 신속히 반영되도록 조치해 업계의 재무적 부담을 완화할 계획이다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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