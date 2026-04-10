경북 성주군은 10일, 17일, 24일 총 3회에 걸쳐 한우 사양관리 기술향상과 농가 경쟁력 강화를 위해 「품목농업인연구회(한우) 사양기술 세미나」를 개최한다.

이번 세미나는 관내 축산 2세 청년 농업인 14명으로 구성된 '품목농업인연구회(한우)'가 주도적으로 추진한 것으로, 연구회원 3명이 직접 발표자로 나서 각자의 농장에서 적용 중인 우수사례를 소개한다.

▲첫 번째는 인공포유의 장단점과 효율적인 활용 방안 ▲두 번째 발표는 송아지 설사 예방과 초유 급여의 중요성 ▲세 번째 발표는 번식우의 사양관리 방법을 실제 농장에서 효과를 보았던 기술과 경험을 공유하는 현장 중심의 세미나로 진행된다.

한우 사양관리 기술향상과 농가 경쟁력 강화를 위해 「품목농업인연구회(한우) 사양기술 세미나」 개최 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

'품목농업인연구회(한우)'는 2025년에 결성된 청년 농업인 학습단체로, 지난해에는 송아지 설사 키트를 활용한 실증 실험을 추진하며 현장 문제 해결에 앞장서 왔다.

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연구회 회장인 늘 푸른 농장 이종건 대표는 "이번 세미나를 시작으로 자발적이고 지속적인 학습과 기술 교류를 확대해 나갈 계획이며, 각 농장의 검증된 기술들을 공유함으로써 농가 경쟁력 강화에 힘을 보태겠다."라고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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