‘사랑봉사회’ 수익금 기부



저소득 청소년 4명 지원

부산시 기장군도시관리공단 산하 기장군노인복지관 소속 어르신 봉사단체 '사랑봉사회'가 기장 특산물 쪽파 판매 수익금 등을 모아 지역 청소년을 위한 장학금을 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

기장군노인복지관은 10일 대청중학교에서 어르신 봉사단원과 학교 관계자 등이 참석한 가운데 장학금 전달식을 개최했다.

기장군도시관리공단 산하 기장군노인복지관 소속 어르신 봉사단체 '사랑봉사회'가 기장 특산물 쪽파 판매 수익금 등을 모아 지역 청소년을 위한 장학금을 전달하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 장학금은 총 200만원 규모로, 성실하게 학업을 이어가고 있는 저소득 가정 청소년 4명에게 전달돼 교재 구입비와 학업 지원비로 활용될 예정이다.

사랑봉사회는 단순한 봉사활동을 넘어 지역 후배 세대가 경제적 어려움 없이 학업에 전념할 수 있도록 돕기 위해 이번 기부를 마련했다.

박경자 사랑봉사회 회장은 "어르신들이 학생들에게 작은 보탬이 될 수 있어 큰 보람을 느낀다"며 "학생들이 지역사회의 따뜻한 관심을 기억하고 훌륭한 인재로 성장하길 바란다"고 전했다.

김성희 기장군노인복지관 관장은 "나눔의 주체로 활발히 활동해 주시는 어르신들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 세대 간 소통과 나눔이 이어질 수 있도록 다양한 프로그램을 지원하겠다"고 말했다.

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사랑봉사회는 지속적인 나눔 활동을 통해 지역사회 복지 증진과 세대 간 상생 문화 확산에 기여할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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