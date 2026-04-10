조선대학교는 소방재난관리학과 박예성, 강민채 학부 연구생이 '2026년 KFI 소방 인재 장학생'으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

(왼쪽부터)소방재난관리학과 박예성, 강민채 학부연구생. 조선대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

한국화재소방학회는 한국소방산업기술원(KFI)의 지원을 받아 우수한 소방 인재 양성을 위해 장학생을 선정하고 있다.

박예성, 강민채 학생은 소방 분야 학부 연구생으로서 전공 성취도와 연구 참여도, 성실성 및 발전 가능성 등을 종합적으로 인정받아, 3월 25일 서울 과학기술회관 중회의실에서 장학생으로 선정, 장학증서를 받았다.

박예성 학생은 "이번 계기를 통해 더욱 책임감을 갖고 배우며 성장하겠다는 다짐을 하게 됐다"며, "단순한 경험에 그치지 않고 스스로 질문하고 고민하는 연구자로 발전하겠다"고 밝혔다.

강민채 학생은 "이번 장학생으로 선정돼 영광스럽다"며 "전공 지식을 바탕으로 이론과 실무를 겸비한 소방 전문 인재로 성장해 국민의 생명과 안전에 기여하고 싶다"고 말했다.

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조선대학교는 앞으로도 체계적인 연구 교육과 현장 중심의 학습을 통해 소방·안전 분야 전문 인재 양성에 지속적으로 힘쓸 계획이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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