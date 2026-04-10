전주시, 공약 이행 기초지자체 최고 등급 'SA' 평가

한국매니페스토실천본부, '주민 배심원제 도입 시민의견 반영'호평

전북 전주시가 공약 이행 평가에서 최고 등급을 받으며 시민과의 약속 이행 성과를 인정받았다.

10일 한국매니페스토실천본부가 발표한 '2026년 민선 8기 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가' 결과, 전주시는 최우수 등급인 SA등급을 획득했다.

이번 평가는 2025년 공약 이행 완료 여부와 연도별 목표 달성 수준, 주민과의 소통, 온라인 소통, 공약 내용의 일치도 등 5개 항목을 중심으로 분석이 이뤄졌다. 지난 2월부터 각 지방자치단체가 제출한 자료를 점검하고, 소명과 보완 과정을 거쳐 최종 결과를 도출했다.

전주시는 민선 8기 들어 89개 공약사업을 핵심 과제로 설정하고 추진해 왔다. 사업 전반에 속도를 내며 공약 이행을 시정 운영의 중심에 두는 기조를 유지했다.

특히 2024년부터 주민배심원제를 도입해 공약 조정과 평가 과정에 시민 참여를 확대했다. 이를 통해 정책 결정 과정에 시민 의견을 반영하는 구조를 구축했다는 점이 평가에 영향을 미친 것으로 보인다.

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윤동욱 전주시장 권한대행 부시장은 "민선 8기 동안 시민과의 약속을 시정의 최우선 가치로 삼아 성실히 이행한 결과"라며 "남은 기간 공약사업 마무리에 만전을 기해 시민이 체감하는 성과로 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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