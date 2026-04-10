직권남용 및 정치자금법 위반 등 혐의

경찰이 공천헌금 수수 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 7차 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 10일 오후 2시부터 직권남용 및 정치자금법 위반 등 혐의로 김 의원을 마포종합청사로 불러 조사하고 있다. 지난 8일 6차 조사 이후 이틀 만이다.

뇌물수수 등 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 10일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 의원은 오후 1시55분께 경찰에 출석하며 '구속영장 신청이 안 될 거라 생각하는지' '수사 지연 비판에 대해 어떻게 생각하는지' '허리 통증이 여전한지' 등 질문에 모두 답하지 않았다.

김 의원은 2020년 총선을 앞두고 서울 동작구의원 2명으로부터 현금 3000만원을 받은 뒤 반환한 혐의를 받는다. 배우자 이모씨가 동작구의회 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹과 배우자 사건에 관한 서울 동작경찰서의 입건 전 조사(내사) 과정에 외압을 가했다는 의혹도 있다. 차남의 숭실대 편입 및 빗썸 취업 과정에 특혜가 있었다는 문제 제기까지 13개 의혹이 불거진 상태다.

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경찰은 김 의원에 대한 수사가 지연된다는 지적이 잇따르자 혐의 여부가 확인된 사안부터 순차적으로 송치·불송치 처분을 결정하겠다는 방침을 세웠다. 박정보 서울경찰청장은 지난 6일 정례 간담회에서 "(김 의원의) 13개 의혹 중 일부는 혐의 여부에 대해 판단할 수 있을 정도로 수사가 진행됐다"며 "몇몇 사안은 멀지 않은 시점에 결론을 낼 것"이라고 언급한 바 있다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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