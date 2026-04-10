농가의 기술 수준 향상과 경쟁력 강화

경북 성주군 농업기술센터는 농업·농촌을 선도할 전문 농업인 양성을 위해 운영 중인 '제15기 참별미소농업인대학 참외 과정'을 참외 생육 작기에 맞춘 현장 중심 교육으로 내실 있게 추진하고 있다.

이번 과정은 2월 4일부터 11월 5일까지 총 18회로 운영되며, 정식, 착과 관리, 생리장해 대응, 수확기 환경관리 등 참외 생육 단계별 핵심 기술을 중심으로 고품질 참외 생산을 위한 현장 적용력을 높이는 데 중점을 두고 있다.

특히, 교육 프로그램은 단순 이론교육을 넘어 실제 재배 작기와 연계한 현장 중심 방식으로 진행되었다. 선진 농가(참외 마이스터, 명장) 현장 교육으로 참외재배 기술이론을 실제 영농 현장에 적용할 수 있도록 구성해 교육 효과를 높이고 있다.

'제15기 참별미소농업인대학 참외과정'을 참외 생육 작기에 맞춘 현장 교육 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

또한 교육생 농장을 대상으로 1:1현장 컨설팅을 실시해 재배 과정에서 발생하는 문제를 직접 진단하고 해결 방안을 제시함으로써 교육 내용에 대한 이해도와 실천력을 높였다.

현장 컨설팅을 받은 한 교육생은 "평소 재배하면서 막연하게 어려웠던 부분들을 전문가가 직접 농장을 보며 설명해주니 이해가 훨씬 쉬웠다"며 "바로 적용할 수 있는 실질적인 조언이라 큰 도움이 되고 있다"고 만족감을 나타냈다.

농업기술센터 관계자는 "농업인대학 참외 과정 운영으로 현장 중심 교육과 컨설팅이 결합하면서 교육생들의 실무 역량이 강화되고 있으며, 성주 참외 산업 전반의 기술 수준 향상과 지속 가능한 발전 기반 마련에 기여하고 있다."고 밝혔다.

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아울러 하반기에는 선진지 견학을 통해 신기술과 우수 재배사례를 직접 습득하고 이를 현장에 접목함으로써, 지역 농가의 기술 수준 향상과 경쟁력 강화로 이어지길 기대하고 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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