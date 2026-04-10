공공건축 프로세스 전 과정 실무 중심 교육

체계적인 업무 시스템 구축·내부 전문가 양성

경북 김천시는 지난 8일 정책 발굴 및 건설공사 담당 직원들의 업무 역량 강화를 위해 공공건축물 '건설공사(건축시공·기획 분야) 및 청렴 문화 실천 교육'을 진행했다.

이번 교육은 건축사 및 건축시공기술사 자격증을 보유한 건설 기술인으로서 행정력과 기술력을 겸비한 서울특별시 전략주택공급과 상생주택팀장 박진국 팀장을 초빙하여 진행됐다.

사업의 기획 단계부터 설계, 시공, 운영 전반에 이르기까지 공공건축 프로세스 전 과정에 걸쳐 실무 중심의 강의로 구성되어 교육의 내실을 기했다.

'건설공사(건축시공·기획 분야) 및 청렴 문화 실천 교육' 진행 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

또한, 기술 직무 교육과 더불어 국민권익위원회 소속 청렴 전문 강사인 박연정 강사와 '청렴 문화 실천 교육'도 함께 진행하여 부패 없는 청렴한 건설 환경이 안전한 공공시설물 건립의 기본임을 강조하며, 공정하고 투명한 업무 수행을 다짐하는 시간도 함께 가졌다.

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김천시는 "앞으로도 건설공사 관련 실무 교육을 지속해서 추진하여 체계적인 업무 시스템 구축 및 내부 전문가 양성에 기여할 것"이라며, "전문성과 청렴함을 바탕으로 공공건축물의 가치를 높이고, 시민들이 체감할 수 있는 주거 문화 발전에 최선을 다하겠다."고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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