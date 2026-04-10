김승학 선생 유족에 대통령 명의 위문품 전달

국가보훈부 대구지방보훈청이 대한민국임시정부 수립 기념일을 맞아 독립유공자 유족 위문에 나섰다.

대구지방보훈청은 지난 9일 임시정부 수립 요인인 김승학 선생의 유족에게 대통령 명의 위문품을 전수했다.

김승학 선생은 평안북도 의주 출신으로 1919년 임시정부 독립신문 총경리로 활동했으며, 1926년에는 참의부 참의장으로서 조직 재건에 기여했다. 이어 1928년 중국 몽강현에 무관학교를 설립해 약 200명의 군사를 양성하는 등 독립운동에 헌신했다.

정부는 이러한 공적을 인정해 1962년 건국훈장 독립장을 추서했다.

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이날 대구지방보훈청은 김승학 선생의 손녀에게 위문품을 전달하고 건강 상태를 살피며 안부를 전했다.

김종술 청장은 "독립을 위해 헌신한 선열들의 희생으로 오늘의 대한민국이 존재한다"며 "독립유공자 유족을 예우하는 문화가 사회 전반에 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

대한민국 임시정부수립 기념일 계기 임시정부 요인 故 김승학 선생 유족 위문. 대구지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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