30일까지 신고·납부

무실적 법인도 대상

수출·철강·건설 중소

중견기업은 7월 말까지 연장

청송군이 2025년 귀속 사업연도 법인 지방소득세의 신고·납부 기한이 이달 30일까지라며 대상 법인의 기한 내 이행을 당부했다.

청송군 4월은 법인지방소득세 신고·납부의 달 AD 원본보기 아이콘

신고 대상은 2025년 12월 결산법인이다. 영리법인뿐 아니라 수익사업을 영위하는 비영리법인, 국내원천소득이 있는 외국 법인도 포함된다. 특히 사업 실적이 없는 법인이라도 반드시 신고해야 하며, 둘 이상의 시·군에 사업장을 둔 경우에는 사업장별로 소득을 안분해 각각 신고해야 한다. 이를 이행하지 않을 경우 가산세가 부과될 수 있다.

신고 방법은 위택스를 통한 전자신고가 가장 편리하다. 이와 함께 사업연도 종료일 현재 사업장이 소재한 지방자치단체에 우편 또는 방문 방식으로도 신고할 수 있다.

청송군은 경기 둔화와 업황 부진으로 어려움을 겪는 기업의 부담을 덜기 위한 지원책도 마련했다. 매출이 감소한 수출 중소·중견기업과 석유화학·철강·건설업을 영위하는 중소·중견기업에 대해서는 별도 신청 없이 납부 기한을 기존 4월 말에서 7월 말까지 3개월 직권 연장한다.

또 납부세액이 100만원을 초과하는 법인은 분할 납부도 가능해 일시적인 자금 부담을 줄일 수 있다.

청송군 관계자는 "신고 마감일이 다가오면 접속이 몰려 불편이 발생할 수 있는 만큼 가급적 서둘러 신고·납부해 주시길 바란다"고 말했다.

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이번 안내는 단순한 세무 행정 고지를 넘어 기업의 예측 가능한 경영 환경을 뒷받침하는 조치라는 점에서 의미가 있다. 성실신고를 유도하면서도 업종별 경영 부담을 고려한 납기 연장까지 병행한 것은 지방세 행정의 실효성과 현장 체감도를 함께 높이려는 대응으로 읽힌다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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