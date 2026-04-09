금융감독원 특별조사국·회계조사국 국장 등 역임

법무법인 태평양은 자본시장 조사·제재 대응 역량 강화를 위해 금융감독원 특별조사국 및 회계조사국 국장을 지낸 최광식 고문을 영입했다고 9일 밝혔다.

법무법인 태평양 최광식 고문. 태평양 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 자본시장에서는 불공정거래와 회계 규제 강화로 금융 리스크가 조사·제재·수사 단계까지 확대되고 있다. 이에 따라 기업들도 초기 대응 단계부터 전략적인 대응 체계를 마련해야 하는 환경에 놓였다는 게 태평양의 설명이다. 태평양은 이번 영입을 통해 금융규제 자문 역량을 강화할 계획이다.

최 고문은 금융감독원 자본시장조사국, 회계조사국, 특별조사국 등에서 약 30년간 근무하며 자본시장 조사와 회계조사, 금융소비자보호 등 감독·조사 업무를 수행해왔다. 2013년에는 금융위원회에 파견돼 자본시장조사단 조사팀장으로 근무하며 주요 금융범죄 사건을 담당했다. 해외 감독기관과의 협력 경험도 갖추고 있어 글로벌 금융규제 환경에 대한 이해도도 높다는 평가를 받는다.

최 고문은 태평양 금융규제그룹에서 자본시장 조사 대응과 금융규제 검사·제재 대응, 불공정거래 관련 자문을 수행할 예정이다.

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김학균 금융그룹장은 "최근 금융 리스크는 조사와 제재, 규제 이슈가 결합된 복합 구조로 변화하고 있다"며 "금융당국 대응 경험과 자문 역량을 결합해 의사결정 단계부터 리스크를 관리할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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