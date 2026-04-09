렛츠런파크 부산경남, ‘당신처럼 애지중지’ 연계 가족 참여형 행사

한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 다자녀가정을 위한 특별한 가족 체험 프로그램을 마련했다.

한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 지난 4일 부산시 다자녀가정 20가구를 대상으로 '생애주기 말산업 플랫폼 프로그램'을 진행했다. 이번 행사는 부산시 육아친화 정책 브랜드 '당신처럼 애지중지' 사업과 연계해 추진됐다.

프로그램은 출산·육아 친화 환경 조성과 가족 간 유대감 형성을 목표로 기획됐다. 특히 말 산업 인프라를 활용한 체험 활동을 통해 평소 접하기 어려운 승마 경험을 제공하고, 부모들의 양육 부담을 덜어주는 데 중점을 뒀다.

한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 지난 4일 부산시 다자녀가정 20가구를 대상으로 '생애주기 말산업 플랫폼 프로그램'을 진행하고 있다. 한국마사회 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 참가 가족들은 전문가의 지도 아래 기승 체험과 비기승 체험을 함께 즐겼다. 말과 교감하기, 말의 심장 소리 듣기, 편자 던지기 등 다양한 활동을 통해 자연스럽게 소통하며 특별한 시간을 보냈다.

참가자들은 "아이와 함께 색다른 경험을 하며 자연스럽게 대화를 나눌 수 있어 뜻깊었다"며 높은 만족감을 나타냈다.

엄영석 부산경남지역본부장은 "다자녀가정이 말과 함께하는 따뜻한 추억을 만들었기를 바란다"며 "앞으로도 고유 인프라를 활용해 지역사회 육아 문화 조성에 기여하겠다"고 말했다.

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렛츠런파크 부산경남은 오는 26일 부산시 '100인의 아빠단'을 대상으로 추가 프로그램을 운영할 예정이며, 시범운영 결과를 바탕으로 향후 정규 사업으로 확대해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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