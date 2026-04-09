[6·3선거] 기호 '가' 잡아라…해남군 민주당 기초의원 경선 '후끈'

10~11일 경선 투표 돌입

해남 미래 지켜낼 '정책통' 제대로 가려낼지 주목

전남 해남군 기초의원(군의원) 선거를 앞두고 더불어민주당의 지역구별 경선이 오는 10일부터 11일까지 양일간 본격적으로 치러진다.

이번 경선은 당선 보증수표로 통하는 '기호 (가)번'을 차지하기 위한 예비후보들의 치열한 각축전이 예상되는 가운데, 지역 최대 현안인 '지방소멸'과 '예산절벽' 위기를 극복할 구체적인 정책 대결이 함께 부상하며 지역 사회에 긍정적인 반향을 일으키고 있다.

지역 정가에 따르면, 해남군 가~라 4개 선거구에 총 15명의 출마자가 포진해 10일 시작되는 더불어민주당 당내 경선 투표 결과를 기다리고 있다. 중대선거구제로 치러지는 기초의원 선거 특성상 정당 지지세가 강한 지역에서는 앞 순번 기호의 위력이 절대적인 만큼, 후보들 간의 물러설 수 없는 승부가 펼쳐지고 있다.

해남군 선거구별 경선 대진표와 판세에서 먼저 '가' 선거구는 민경매(여), 민찬혁(남), 이기우(남), 천정술(남) 후보가 맞붙는다. 특히 이 선거구에서는 현역인 이기우 의원이 전통시장 및 지역 상권 활성화 등 풀뿌리 경제를 살릴 생활 밀착형 대안을 내세우며 재선 도전에 나서 눈길을 끌고 있다.

4명의 후보 중 상위 3명이 공천을 받아 각각 (가), (나), (다) 기호를 배정받는다. 단 한명만 탈락하는 구조인 만큼, 공천 여부 자체보다는 당선에 절대적으로 유리한 앞번호, 특히 '기호 (가)'를 차지하기 위한 치열한 순위 경쟁이 최대 관건이 될 전망이다.

'나' 선거구는 김미숙, 김성만, 박성기, 박훈동, 이성옥 후보 등 5명이 출마했다. 3명이 탈락하는 구조로 2.5대 1의 최고 경쟁률을 보이며 이번 경선의 최대 격전지로 꼽힌다. '다' 선거구는 김화성, 노명석, 노중희, 박상정 후보 등 4명이 치열한 경쟁을 뚫고 두 장의 본선행 티켓을 거머쥐기 위해 각축을 벌인다.

라' 선거구는 김영환, 한종천 후보가 공천을 받아 사실상 본선행을 확정 지었다. 다만, 본선 경쟁력을 좌우할 '기호 (가)'를 향한 두 후보 간의 물러설 수 없는 일대일 진검승부가 예고돼 있다. 특히 이번 경선의 최대 관전 포인트는 후보들이 내놓는 '위기 극복' 대안이다. 현재 해남을 포함한 전남 지자체들은 국세 수입 감소와 교부세 삭감으로 심각한 재정 위기에 직면해 있다.

이러한 예산 축소는 보육 및 교육 인프라의 약화와 젊은 세대의 이탈로 직결돼 결과적으로 '인구절벽'을 가속화하는 핵심 요인으로 지목돼 왔다. 다행히 이번 선거전에서는 맹목적인 기호 경쟁을 넘어, 위기를 기회로 반전시키려는 후보들의 정책적 노력이 유권자들의 눈길을 끌고 있다.

이는 단순한 복지 유지를 넘어 젊은 부모들의 정주 여건을 개선하고 청년층 유입을 유도하는 실질적인 대안으로 평가받으며 선거판에 활력을 불어넣고 있다. 지역 사회 일각에서는 이번 10~11일 경선이 단순한 조직력 싸움이나 세 과시를 넘어, 삭감된 예산의 한계를 뚫고 지역의 미래를 지켜낼 '정책통'을 가려내는 무대가 돼야 한다는 목소리가 커지고 있다.

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위기를 타개할 정교한 정책 대안들이 활발하게 공론화되는 현상 자체가 해남군의 소멸 위기를 극복하는 긍정적인 신호탄이 될 수 있을지 지역 정가와 유권자들의 이목이 쏠리고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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