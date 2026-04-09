2028년부터 2029년까지 개최될 '경기도종합체육대회' 개최지로 이천시가 선정됐다.

경기도는 지난해 12월부터 올해 2월까지 진행된 공모에 단독 신청한 이천시를 대상으로 현장실사단 현장 점검과 경기도체육진흥협의회 심의를 거쳐 이같이 결정했다고 9일 밝혔다.

앞서 지난달 17일 실시된 현장실사에서 이천시는 풍부한 대회 개최 경험과 우수한 공공 체육 기반시설(인프라)을 갖춰 경기도종합대회 개최지로 최적격이라는 평가를 받았다.

이어 지난달 26일 열린 '2026년 제1차 경기도 체육진흥협의회'에서 위원 만장일치로 이천시 개최안이 원안 의결됐다.

이에 따라 이천시에서는 2028년 경기도체육대회 및 장애인체육대회, 2029년 경기도생활체육대축전 및 장애인생활체육대회 등 총 4개 대회가 차례로 열린다.

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박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "1420만 경기도민이 스포츠로 하나 되는 화합의 장을 만들기 위해 이천시와 적극 협력하고 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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