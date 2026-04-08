국힘 경남도당, '탈당 후 개혁신당 간' 강명상·정성동 제명 … "당 이용한 기회주의"

국민의힘 경남도당 윤리위원회가 공천에 불복해 탈당 후 개혁신당으로 넘어가 출마를 선언한 강명상 전 창원시장 예비후보와 창당준비위원장을 맡은 정성동 전 도당 부위원장을 제명하고 5년간 입당을 허가하지 않기로 했다.

도당 윤리위는 8일 회의를 열고 이같이 결정했다고 밝혔다.

윤리위는 강명상 전 창원시장 예비후보에 대해 "당의 공천심사 결과에 따른 공천 배제(컷오프)에 승복하지 않고 곧바로 다른 당에 이적해 창원시장 후보 출마를 강행했다"며 "이는 당의 공식적 후보 선출 절차를 부정하고 오직 개인의 정치적 이익을 위해 당을 이용한 뒤 떠난 전형적인 기회주의 행태"라고 비난했다.

정성동 전 도당 부위원장에 대해서는 "도당의 핵심 역할을 하던 인사인데도 당협위원장 공모 과정에서 개인적 이해관계가 충족되지 않자 탈당해, 다른 정당의 창당준비위원장을 맡는 등 당의 명예와 신뢰를 심각하게 훼손했다"면서 "특히 선거를 앞둔 시점에서 조직을 이탈해 경쟁 정당의 기반 구축에 앞장선 행위는 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 명백한 해당행위(害黨行爲)"라고 비판했다.

윤리위는 "당의 공정한 시스템 위에 개인적 욕망을 앞세운 무책임한 처사이자 당원과 지지자에 대한 배신"이라며 "당헌·당규에 따른 최고 수위인 징계인 제명을 의결하고 향후 5년간 입당 불허를 결정했다"고 설명했다.

최학범 도당 윤리위원장은 "공천 결과에 대한 불복과 탈당, 경쟁 정당으로의 즉각적 이적은 당의 근간을 흔드는 중대한 문제"라며 "원칙과 기준을 무너뜨리는 정치적 철새 행태에 대해 끝까지 책임을 묻겠다"고 했다.

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도당 윤리위는 제9회 전국동시지방선거가 치러지는 6월 3일까지 당의 결정과 명령에 불복하거나 탈당 등 당에 해를 입히는 모든 사례에 대해 제명 등 최고 수준의 징계를 적용할 방침이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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