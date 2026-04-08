10명 중 1명 겪는 흔한 질환… 조기 진단·식단·인슐린 치료 핵심

최근 분만 현장에서 '임신성 당뇨병'이 흔한 질환으로 자리 잡고 있다.

과거에는 드물었지만, 결혼과 임신 연령이 높아지면서 국내 임신부 10명 중 1명꼴로 나타나고 있으며 증가 추세도 이어지고 있다.

임신성 당뇨병은 평소 건강하던 여성도 임신 이후 생리적 변화로 인해 발생할 수 있다. 태반에서 분비되는 호르몬이 인슐린 작용을 방해하면서 혈당 조절이 어려워지기 때문이다. 특히 임신 28주 전후로 호르몬 분비가 최고치에 이르면서 인슐린 요구량이 평소보다 2∼3배까지 증가한다. 이때 췌장이 이를 충분히 감당하지 못하면 혈당이 상승해 질환으로 이어진다.

고령 산모이거나 가족력, 임신 전 과체중, 단 음식 섭취 습관 등이 있다면 위험군에 속한다. 과거 4kg 이상의 거대아를 출산한 경험이 있는 경우에도 각별한 주의가 필요하다.

진단은 보통 임신 24∼28주 사이 이뤄진다. 75g 포도당 부하 검사에서 공복·1시간·2시간 혈당 중 하나라도 기준치를 넘으면 확진된다. 또는 50g 검사에서 이상 소견이 나올 경우 100g 정밀검사를 통해 최종 판단한다.

혈당 관리를 소홀히 하면 태아에도 직접적인 영향을 미친다. 엄마의 높은 혈당이 태반을 통해 전달되면 태아는 과도한 인슐린을 분비하게 되고, 그 결과 거대아로 성장할 가능성이 커진다. 이는 난산이나 제왕절개 위험을 높이며, 출생 후 저혈당이나 성장기 비만으로 이어질 수 있다. 더 나아가 산모와 아이 모두 향후 제2형 당뇨병으로 발전할 위험도 증가한다.

관리의 핵심은 '균형'이다. 일정한 시간에 다양한 음식을 적절히 섭취하는 것이 기본 원칙이다. 탄수화물을 극단적으로 제한하거나 무리한 운동을 하는 것은 오히려 태아에게 해로울 수 있다.

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식단과 운동으로도 혈당이 조절되지 않는 경우에는 인슐린 치료가 필요하다. 공복 혈당이 95mg/dl 이상이거나 식후 1시간 혈당이 140mg/dl 이상 지속되면 치료를 시작해야 한다. 인슐린은 태반을 통과하지 않아 태아에게 안전하며, 치료를 미루는 것이 오히려 더 큰 위험을 초래할 수 있다.

전문가들은 임신 기간의 철저한 혈당 관리가 출산 이후 건강까지 좌우한다고 강조한다. 올바른 식습관과 꾸준한 관리가 산모와 아이 모두의 미래 건강을 지키는 출발점이라는 것이다.

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영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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