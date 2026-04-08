실질적 일자리 매칭 기회 확대

청년들의 취업 준비 지원

경북 김천시는 오는 15일 오후 2시, 김천시 근로자 종합복지관 3층 대강당에서 '김천시 일자리 스마트매칭 취업박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 경북경영자총협회와 김천 고용복지플러스센터가 주관하며, 상공회의소와 지역 대학 등 유관기관이 협력하여 지역 고용 네트워크에 활력을 불어넣을 예정이다.

현장에는 관내 10여 개 기업이 참여해 1:1 현장 면접을 진행하며, 구직자들은 사전 신청과 현장 접수를 통해 기업 채용 면접과 상담에 참여할 수 있다.

특히 '나만의 스마트한 취업 비서 만들기'를 주제로 한 AI 입사지원서 첨삭 및 AI 기반 직무 추천 서비스는 최신 취업 트렌드를 반영하여 구직자들에게 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

이 밖에도 증명사진 촬영, 뷰티 이미지메이킹, 찾아가는 노동법률 상담 등 취업 준비에 필요한 다양한 부대 행사를 체험할 수 있다.

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분기별로 정기 개최되는 '김천시 일자리 스마트매칭 취업박람회'는 구인 기업과 구직자 간의 실질적인 일자리 매칭을 촉진하고, 청년들의 취업 준비를 지원하는 유익한 기회를 제공할 예정이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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