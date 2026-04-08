NC다이노스 - LG트윈스 경기에서

서승우 병장·김도완 일병 시구·시타



해군교육사령부 소속 병사들이 경남 창원특례시 마산회원구 소재 창원NC파크에서 열린 NC다이노스-LG트윈스 경기에서 시구·시타자로 나서 눈길을 끌고 있다.

모범해전사들이 시구와 시타. AD 원본보기 아이콘

지난 7일 이뤄진 시구·시타의 주인공은 해군교육사가 추진하고 있는 'Thank you for your NAVY service(당신의 해군 복무와 헌신에 감사합니다)' 캠페인의 일환으로 병사들 중 모범적으로 복무하고 있는 리더십센터 서승우 병장과 근무지원전대 김도완 일병이 선정됐다.

시구자로 나선 리더십센터 서 병장은 모범 병영생활로 지난 3월 1일 또래 상병보다 1개월 조기 진급했다. 육군 병사로 전역한 할아버지와 아버지를 이어 3대째 병역의무를 이행하고 있다.

현직 프로골퍼인 서 병장은 중학교까지 외야수 야구선수로 활동했고, 프로골퍼 종사자들의 사회인 야구단에서 활동하다 지난해 1월 입대했다.

서 병장은 "해군에 복무하지 않았다면 경험할 수 없는 기회라고 생각한다. 평생 기억에 남을 기회를 준 부대에 감사하다. 부모님도 경기를 보러 오셨는데 건강하게 키워주셔서 감사하다"라고 소감을 밝혔다.

시타자는 근무지원전대 김도완 일병이 맡았다. 월남전 참전용사인 할아버지와 해군교육사 무장학과 교관인 아버지의 뒤를 이어 3대째 병역의무를 이행하고 있다.

김 일병은 "입대 전날에도 야구를 보러 갔고, 휴가 때에도 야구 경기를 꼭 보러 갈 정도로 야구를 사랑하는 열성 팬인데, 시타자로 선정되어 영광이다"라고 소감을 밝혔다.

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해군교육사 행정부장 김성대 대령은 "해군의 출발점인 교육사에서 신뢰를 바탕으로 서로를 존중하는 RESPECT 문화 정착을 위해 노력하고 있다. 올해는 특히 'Thank you for your NAVY service' 캠페인을 통해 해군에 자원한 장교, 부사관, 병, 군무원 한 사람 한 사람 그 희생과 헌신에 감사한 마음이 군과 사회에서 확산될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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