광주청 광역순찰대 한 달 잠복 끝 검거

카드배송사 등 사칭해 20여 명 등쳐

수사기관의 체포영장을 피해 도주 중이던 35억 원대 보이스피싱(전화금융사기) 조직원이 광주 경찰의 끈질긴 잠복 끝에 붙잡혔다.

7일 광주경찰청 광역예방순찰대는 통신사기피해환급법 위반 혐의로 체포영장이 발부된 A씨(20대)를 검거했다고 밝혔다.

A씨는 지난 2024년부터 신용카드 배송사, 금융감독원, 검찰청 등을 사칭하는 수법으로 피해자 20여 명으로부터 약 35억 원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨의 검거는 주민들의 예리한 눈썰미에서 시작됐다. 스토킹 등 관계성 범죄 예방을 위해 현장 순찰 중이던 광역예방순찰대 4팀은 "범죄가 의심되는 인물이 있다"는 주민 제보를 토대로 신원 확인에 나섰다.

경찰은 차량 조회 등을 통해 A씨가 수배 상태에서 소재가 불분명한 점을 확인하고, 약 한 달간 주거지 일대 탐문과 잠복을 이어갔다. 결국 지난 3일 오후 11시께 광주 서구의 한 아파트에서 귀가하던 A씨를 발견해 검거했다. A씨는 검거 과정에서 도주를 시도하며 격렬히 저항했으나 경찰에 의해 제압됐다.

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경찰 관계자는 "주민 의견을 반영한 치안 활동이 실제 범인 검거로 이어진 사례"라며 "현재 여죄를 수사 중이어서 피해 규모는 더욱 늘어날 것으로 보인다"고 전했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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