마산시니어카운티2와 정기 지원봉사처로

지정하고 매월 임직원 봉사단 구성해 방문 지원



BNK경남은행은 7일 마산시니어카운티2와 '지역 복지재단 사회공헌 업무 협약'을 체결했다.

BNK경남은행 본점 영업부에서 열린 업무 협약식에는 구태근 상무와 마산시니어카운티2 문일 원장 그리고 사회공헌홍보부 관계자 등이 참석했다.

마산시니어카운티2와 ‘지역 복지재단 사회공헌 업무 협약’ 체결. AD 원본보기 아이콘

이번 업무 협약은 'BNK경남은행 임직원 봉사활동(사회공헌사업)'을 추진해 따뜻한 지역사회를 만들고 지역복지를 증진하기 위한 목적으로 마련됐다.

업무 협약에 따라 BNK경남은행은 마산시니어카운티2를 정기 지원봉사처로 지정하고 매월 임직원 봉사단을 구성해 방문 지원한다.

마산시니어카운티2는 다양한 프로그램을 수시로 제작해 지역 어르신들이 더 나은 환경에서 생활할 수 있도록 적극적으로 지원한다.

두 기관은 업무 협약 외에도 지역 어르신들의 안위와 행복을 위해 사회공헌사업 추진에 적극적으로 노력한다.

BNK경남은행 구태근 상무는 "지역 복지재단과 긴밀히 협력해 도움이 필요한 이웃들에게 지속적이고 실질적인 지원을 이어갈 예정이다. 앞으로도 BNK경남은행은 다양한 봉사활동을 추진해 지역 사회에 온기를 더하고 사회적 책임을 다하는 금융기관으로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 전했다.

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한편 BNK경남은행은 임직원과 가족들이 봉사활동에 자발적으로 참여할 수 있도록 매월 다양한 주제에 맞는 봉사활동을 기획해 추진 중이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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