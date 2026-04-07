한국주택금융공사·부산교통방송과 협약… 통학로 개선·안전용품 지원 추진

부산시교육청이 어린이 교통사고 예방과 안전한 통학환경 조성을 위해 유관기관과 손을 맞잡았다.

부산교육청은 지난 6일 교육청 회의실에서 한국주택금융공사, 한국도로교통공단 부산교통방송과 '어린이 교통안전 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약을 통해 세 기관은 어린이 교통안전 물품 지원과 통학환경 개선 사업을 공동 추진하며, 지역사회 안전문화 확산에 협력하기로 했다.

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주요 협력 내용은 ▲초등학교 대상 교통안전용품 지원 ▲통학로 안전환경 조성 ▲유·초등학교 대상 교통안전 홍보 방송 및 캠페인 등이다. 각 기관은 사업 추진 과정에서 긴밀한 협력 체계를 유지할 방침이다.

김석준 교육감은 "학생과 학부모가 안심할 수 있는 안전한 등굣길 조성을 위해 지속적으로 노력해 왔다"며 "이번 협약을 계기로 관계기관과 협력을 더욱 강화해 어린이 교통안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산교육청이 어린이 교통안전 강화를 위한 업무협약을 맺고 있다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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