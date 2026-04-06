먹거리·댄스 결합…체류형 축제 확대

진도 신비의 바닷길이 오는 17일 열린다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군이 '제46회 진도신비의바닷길축제'를 오는 17일부터 20일까지 개최한다.

군은 고군면 회동리 일원에서 4일간 열리는 이번 축제를 통해 관광객과 청소년이 함께 즐기는 체류형 프로그램을 확대 운영한다고 밝혔다.

이번 축제에서는 '진도8미 쿠킹쇼&베이킹쇼'와 '전국 청소년 댄스 경연대회'가 주요 프로그램으로 진행된다. 진도의 대표 먹거리와 청소년 문화 콘텐츠를 접목해 세대가 함께 즐기는 축제로 기획됐다.

'진도8미 쿠킹쇼'는 18일 오후 3시부터 5시까지 열리며, 흑백요리사에 출연한 안유성 명장이 진도 특산물을 활용한 요리를 선보인다. 현장에서는 김밥 만들기 경연대회도 함께 진행된다.

이어 19일에는 관광객이 직접 참여하는 제빵 경연대회가 열려 가족 단위 방문객의 참여를 유도할 계획이다.

청소년 대상 프로그램도 강화됐다. 18일 진도읍 철마공원에서는 총상금 600만 원 규모의 전국 청소년 댄스 경연대회가 개최된다. 온라인 예선을 통과한 팀들이 본선 무대에 올라 열정적인 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.

특히 본선 무대에서는 래퍼 넉살과 댄서 제이블랙의 공연이 이어져 축제의 분위기를 한층 끌어올릴 전망이다.

김희수 진도군수는 "신비의 바닷길이라는 세계적인 자연현상에 진도의 맛과 청소년 문화 콘텐츠를 더해 더욱 풍성한 축제를 준비했다"며 "대한민국 대표 해양문화축제로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 김밥 만들기, 제빵 경연대회, 청소년 댄스 경연대회 참가 신청은 진도군 관광문화 누리집을 통해 가능하다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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