김석기 국민의힘 경남 창원특례시장 예비후보가 당내 경선 결과에 승복하겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 6일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "경선 결과를 겸허히 받아들이겠다"고 말했다.

그는 "여론조사에서 매우 접전 끝에 아쉬운 결과를 마주하게 됐다"며 "지지해 주신 여러분의 간절한 마음에 충분히 보답하지 못한 점, 더 많은 시민과 당원들에게 진심과 비전을 충분히 전달하지 못한 점 모두 제 부족함이라 생각하며 깊이 돌아보겠다"라고 했다.

이어 "후보로 선출된 강기윤 후보에게 축하의 말을 전한다"며 "시민의 기대에 부응하며 창원의 미래를 위해 역할을 다해주길 바란다"라고 했다.

김석기 국민의힘 경남 창원특례시장 예비후보가 당내 경선 결과에 대한 입장을 밝히고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 "창원은 제 삶의 터전이었고 앞으로도 끝까지 지키고 응원할 도시"라며 "선거 결과와 관계없이 창원을 누구보다 잘 알고 사랑하는 마음으로 앞으로도 제 자리에서 묵묵히 역할을 다하겠다"고 말했다.

또 "30년간 행정과 현장에서 쌓아온 경험을 바탕으로 책임과 원칙, 공동체를 우선하는 보수의 가치를 지키며 시민의 삶이 더 든든해지게 힘쓰겠다"면서 "당원으로서 당의 승리를 위해 필요한 역할이 있다면 마다하지 않겠다"라고 덧붙였다.

다만 "공직선거법상 경선 참여자는 탈당 후 출마가 불가능하다"라며 무소속 출마 여부에 대해 선을 그었다.

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이날 김 예비후보는 "경선을 치르는 동안 부족한 저에게 보내주신 따뜻한 응원과 굳건한 믿음에 감사드린다"며 "보내주신 지지와 선택은 저에게 큰 자부심이자 앞으로 나아갈 힘이 될 것"이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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