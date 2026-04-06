5일 밤 3톤급 어선 정박 중 침몰…인명 피해 없어

오일펜스 설치 등 밤샘 사투 끝 해양오염 확산 방지

지난 5일 밤 서귀포시 하효항 내 정박 중이던 3톤급 어선 A호가 침몰하는 사고가 발생하자 즉각 현장에 출동해 인명 피해 여부를 확인하고 오일펜스 설치 등 신속한 긴급 방제 조치를 통해 해양오염 확산을 사전에 차단했다. 서귀포해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

서귀포해양경찰서가 5일 밤 서귀포시 하효항 내 정박 중이던 3톤급 어선 A 호가 침몰하는 사고가 발생하자 즉각 현장에 출동해 인명 피해 여부를 확인하고 오일펜스 설치 등 신속한 긴급 방제 조치를 통해 해양오염 확산을 사전에 차단했다.

서귀포해경에 따르면 지난 5일 오후 8시 51분쯤 하효항 내 선박 침수 신고를 접수하고 서귀포파출소 순찰팀과 방제 요원을 현장에 급파했으나, 오후 9시 5분쯤 도착 당시 A 호는 이미 완전히 침몰한 상태였다. 해경은 사고 당시 선내 승선원이 없어 인명 피해가 없음을 확인한 뒤 즉각 선주를 상대로 유류 적재량을 파악하는 등 긴급 대응에 나섰다.

특히 해경은 침몰 선박으로부터 유출될 수 있는 유류 오염을 막기 위해 같은 날 오후 10시 43분쯤 선박 주변에 오일펜스를 긴급 설치했으며, 유출된 일부 기름에 대해서는 선주 및 수협과 공동으로 유흡착재를 이용해 방제 조치를 완료했다.

김서구 서귀포해양경찰서장은 "야간의 긴박한 상황이었으나 신속한 초동 조치로 큰 피해를 막을 수 있었다"며 "기상 악화나 만조 시 수위 변화에 대비해 정박 선박의 안전 상태를 수시로 점검해달라"고 당부했다.

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한편, 해경은 6일 중 크레인 차량을 동원해 사고 선박을 인양하는 한편, 선주와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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