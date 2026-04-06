부상 딛고 경주로 복귀…첫 주 우승으로 건재 과시



KBS부산 ‘세상다반사’서 기수 인생·일상 매력 조명

렛츠런파크 부산경남의 유일한 현역 여성 기수 최은경의 복귀 이야기가 방송을 통해 공개된다.

부상을 딛고 다시 경주로에 선 그녀의 도전과 일상이 시청자들에게 전해질 예정이다.

오는 8일 오후 7시 40분 세상다반사에서는 최근 복귀한 최은경 기수의 치열한 기수 인생과 인간적인 면모를 담은 이야기가 방송된다. 이 프로그램은 대구·부산·창원 KBS 지역총국이 제작해 지역 인물들의 삶을 조명하는 콘텐츠다.

최 기수는 남녀가 동등하게 경쟁하는 경마계에서 독보적인 행보를 이어온 인물이다. 한국경마축산고등학교를 졸업하고 만 19세에 데뷔한 그는 2017년 '최우수 신인 기수'에 선정되며 주목받았다. 이후 여성 기수로는 역대 두 번째로 개인 통산 100승을 달성하며 이른바 '금녀의 벽'을 허물었다.

올해 데뷔 10년 차를 맞은 그는 부상으로 약 4개월간 경주로를 떠났다가 지난 3월 20일 복귀했다. 복귀 첫 주 곧바로 우승을 차지하며 건재를 입증했고, 현재도 렛츠런파크 부산경남 기수 순위 상위권을 유지하고 있다.

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방송에서는 경주로 위 승부사로서의 모습뿐 아니라, 퇴근 후 오토바이 라이딩을 즐기는 일상까지 함께 공개된다. 20대 후반의 나이에 베테랑 기수로 자리 잡은 그의 진솔한 이야기가 시청자들에게 새로운 울림을 전할 것으로 기대된다.

최은경 기수의 도전과 반전 매력은 8일 저녁 '세상다반사'를 통해 확인할 수 있다.

렛츠런파크 부산경남 최은경 기수가 경주를 마친 후 하마대에 들어오고 있다. 렛츠런파크 부산경남 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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