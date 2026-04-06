수협중앙회와 손잡고 친환경 수산물 확대



유통·소비 선순환 모델… 지속가능성 강화

파라다이스가 바다에서 식탁까지 이어지는 ESG 기반 '착한 수산물 공급망' 구축에 나섰다.

파라다이스세가사미와 파라다이스 호텔 부산은 지난 3일 인천 영종도 파라다이스시티에서 수산업협동조합중앙회와 ESG 기반 수산물 공급망 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

파라다이스세가사미와 파라다이스 호텔 부산이 인천 영종도 파라다이스시티 에메랄드홀에서 수협중앙회와 ESG 기반 수산물 공급망 구축을 위한 업무협약을 맺고 있다. (왼쪽부터) 파라다이스 호텔 부산 유은직 경영지원그룹장, 파라다이스세가사미 박종훈 부사장, 수협중앙회 이승룡 경제사업부 부대표. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 지속가능한 수산물 소비 확산과 책임 있는 공급 체계 구축을 위한 ESG 경영의 하나로, 지역 중심의 수산물 유통 선순환 구조를 마련했다.

협약에 따라 파라다이스는 수협의 유통 인프라를 활용해 친환경 인증을 받은 우수 수산물 수급을 확대하고, 지역 수산물 소비 활성화에 나선다. 또 산지 식자재 시장 조사 등 전략적 협업을 통해 ESG 기반 수산물 확보 체계를 더욱 고도화할 계획이다.

이날 협약식에는 파라다이스세가사미와 파라다이스 호텔 부산 관계자, 수협중앙회와 활어유통센터 관계자 등 주요 인사들이 참석해 협력 의지를 다졌다.

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파라다이스 관계자는 "이번 협약은 단순한 식자재 공급을 넘어 환경과 지역, 산업이 함께 성장하는 ESG 경영의 실질적인 실행 사례"라며 "친환경 수산물 소비문화를 확산하고 고객에게 신선하고 안전한 프리미엄 식자재를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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