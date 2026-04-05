전남 광양시장 민주당 경선 박성현 배제…김태균·정인화 양자대결

전화방 운영·금품 제공 의혹 여파

민주당 전남 광양시장 경선이 당초 3인에서 2인으로 치러진다. 불법 선거운동 의혹 등이 불거진 박성현 예비후보가 전격 배제되면서다.

더불어민주당 전남도당 선거관리위원회는 5일 긴급 공지를 통해 "광양시 기초단체장 경선은 박 후보를 제외하고 김태균·정인화 후보 간 2인 경선으로 치르기로 했다"고 발표했다.

그러면서 "이번 결정은 중앙당 긴급 최고위원회의 권고에 따른 조치다"고 부연했다.

박 후보의 배제 사유로는 '불법 선거운동 전화방 운영과 금품 제공 의혹'인 것으로 확인됐다. 당 안팎에서는 "도덕성 논란이 확산할 경우 경선 전체의 정당성이 흔들릴 수 있다"는 판단이 작용한 것으로 보고 있다.

다만 경선 일정 등에는 문제가 없다는 설명이다.

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전남도당 관계자는 "공정과 도덕성은 선거의 가장 기본 원칙이다"라며 "오는 6~7일 진행되는 경선 일정은 원래대로 진행한다"고 밝혔다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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