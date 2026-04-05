식목일 기념 '동행매력정원' 조성

서울 서초구(구청장 전성수)가 제81회 식목일을 맞아 우면산 무장애숲길에 꽃나무 1290주와 화초 648본을 심고 매력정원을 조성했다고 5일 밝혔다.

전성수 서초구청장(왼쪽 두 번째)이 우면산 무장애숲길에서 나무를 심으며 기념사진을 찍고 있다. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

서초구는 지난 3일 전성수 구청장과 지역 주민, 산림보호단체 등 약 100명이 참여한 가운데 꽃·나무심기 및 매력정원 조성 행사를 열었다. 이날 참가자들은 산벚나무·산딸나무 등 꽃나무와 화초를 우면산 일대에 심었다.

특히 지역 어린이집 원생들과 제1기 서초정원사들이 함께 꾸민 '동행매력정원'이 주목을 받았다. 세대와 계층을 아우른 협업으로 조성된 이 정원은 공존과 배려의 가치를 담은 공간으로 의미를 더했다.

구는 무장애 데크길 주변을 꽃나무와 화초가 어우러진 휴식공간으로 꾸며, 봄꽃 경관부터 여름 녹음, 가을 단풍까지 사계절 내내 주민들이 찾는 숲길로 가꿀 계획이다.

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전성수 서초구청장은 "올해 식목일은 모두가 함께 꽃과 나무를 심으며 '함께 가꾸는 자연'의 가치를 나눈 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 사람과 자연, 세대가 어우러지는 푸른 도시 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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