서류·PT 심사 거쳐 전시 프로그램 선정

무안 분청사기 현대적 미학으로 재해석

국립목포대학교 박물관이 문화체육관광부가 주최하고 (사)한국박물관협회가 주관하는 '2026 공·사립·대학 박물관 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업'에 최종 선정되는 쾌거를 거뒀다.

4일 국립목포대에 따르면, 이번 공모사업은 전국 공·사립·대학 박물관을 대상으로 서류 및 프리젠테이션(PT) 심사를 통해 진행됐으며 콘텐츠의 독창성, 지역 연계성, 실행 가능성 등을 중점적으로 평가했다.

목포대학교 박물관이 '2026 공사립대학 박물관 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업'에 최종 선정됐다. 목포대 제공 AD 원본보기 아이콘

목포대 박물관은 무안 분청사기의 역사적 맥락을 현대적 미학으로 재해석한 기획 및 연출 역량을 높이 평가받아 '단독참여 전시 프로그램' 분야에 당당히 이름을 올렸다. 대학박물관의 전문성을 바탕으로 전시 콘텐츠의 완성도와 차별성을 고루 갖췄다는 심사평을 받았다.

이번 선정에 따라 목포대 박물관은 '자연의 숨, 삶의 결'을 주제로 특별 전시를 선보인다. 무안 분청의 지역성을 바탕으로 기획된 이번 전시는 현대 도예가 10여 명의 작품 70여 점으로 구성되며, 관람객의 깊이 있는 이해를 돕기 위한 오디오 가이드가 함께 제공된다.

또한, 관람객과 소통하는 '도자기 워크숍', '아티스트 토크' 등 다채로운 참여형 프로그램도 마련된다. 전시는 오는 5월부터 10월까지 국립목포대 박물관과 국립군산대 미술관에서 동시 개최될 예정이다.

이헌종 목포대 박물관장은 "이번 선정은 우리 박물관이 단순한 연구 중심의 공간을 넘어, 동시대를 함께 사유하는 문화 플랫폼으로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 전시 교류와 문화 향유 기회 확대를 위한 박물관 프로그램에 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.

한편, 목포대 박물관은 지난해 '대학박물관 진흥지원 사업 혁신관' 선정, '매장유산 미정리 유물 보존 및 활용사업 우수상' 수상 등 대외 평가에서 우수한 성적을 거두며 역량을 입증해 왔다.

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이달 말에는 환경개선공사를 마무리하고 복합문화공간으로 재개관해 지역민과 대학 구성원이 함께 향유할 기회를 더욱 확대할 계획이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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