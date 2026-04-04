인천 옥련동 모텔서 화재…26명 병원 이송

긴급·응급 환자 4명 생명에 지장없어

인천의 한 모텔에서 4일 오전 화재가 발생해 숙박객 26명이 병원으로 이송됐다.

인천소방본부에 따르면 이날 오전 9시41분께 인천시 연수구 옥련동의 7층짜리 모텔 5층 객실에서 불이 났다. 당시 이 업소에서는 총 46개 중 31개 객실에 숙박객 51명이 묵고 있었다.

숙박객 51명 가운데 26명이 연기를 마시거나 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 이송되지 않은 25명 가운데 단순 연기 흡입자도 포함돼있다.

병원으로 옮겨진 26명 중 긴급·응급 환자로 분류됐던 4명은 생명에는 모두 지장이 없는 상태다.

일부 숙박객은 불이 나자 스스로 창문 밖으로 나와 대피했으며, 에어매트로 뛰어내리기도 했다. 에어매트로 뛰어내린 30대 남성 1명은 허리통증을 호소했고, 20~30대 남녀 3명은 호흡 곤란과 복통 증상을 보였다.

신고받고 출동한 소방 당국은 대원 등 100명과 장비 43대를 투입해 44분 만인 오전 10시 25분께 불을 모두 껐다.

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소방 당국과 경찰은 객실 내 전자담배 충전으로 인해 불이 났을 가능성이 있는 것으로 보고 숙박객 등을 상대로 화재 원인을 조사하고 있다.

소방 당국 관계자는 "도착 당시 객실 외부로 화염과 연기가 나오고 있었다"며 "정확한 화재 경위와 재산 피해를 조사할 방침"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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