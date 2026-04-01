민병덕 의원 주도

이재원 빗썸 대표 등 참석

디지털자산 규제·스테이블코인 협력 논의

한국과 홍콩이 디지털자산 관련 정책협의체를 공동으로 만들었다. 향후 인프라 상호 연계 등을 의제로 제시할 예정이다.

1일 가상자산 업계에 따르면 아시아 Web3 정책협의체는 지난 23일 온라인 킥오프 행사를 열었다. 이 협의체에서는 디지털자산 규제, 스테이블코인, 인공지능(AI), 블록체인 인프라 연계 등 논의한다. 민병덕 더불어민주당 의원과 오걸장 홍콩 입법의원, 윤석헌 아시아경제개발위원회·HYPAI Labs 회장이 공동회장 체제로 협의체를 이끈다. 사무국장은 박충현 비트라이즈 캐피탈 코리아 대표와 캐스퍼 웡 Web3Labs 대표가 맡는다. 행사에는 저스틴 선 트론 창시자와 이재원 빗썸 대표도 참여했다.

이번 협의체는 한국과 홍콩 간 정책 대화를 상설화하고, 아시아 지역 Web3 제도 협력을 확대하는 데 초점을 맞췄다. 기업·학계·스타트업이 함께 참여하는 시범사업과 인재 교류 프로그램도 병행할 예정이다. 일본, 태국, 베트남, 필리핀, 대만 등으로 참여 범위를 넓혀 아시아 단위의 정책 협력 플랫폼으로 확장할 계획이다.

지난 23일 열린 아시아 Web3 정책협의체 온라인 킥오프 행사에 민병덕 의원(왼쪽 위부터), 윤석헌 아시아경제개발위원회·HYPAI Labs 회장, 이재원 빗썸 대표, 오걸장 홍콩 입법의원, 박충현 비트라이즈 캐피탈 코리아(Bitrise Capital) 대표, 저스틴 선 트론 창시자가 참석했다. AD 원본보기 아이콘

오 의원은 홍콩이 가상자산 서비스 제공자 라이선스 체계와 스테이블코인규제 프레임워크를 바탕으로 아시아 디지털자산 허브 역할을 강화하고 있다고 밝혔다. 민 의원은 국제 기준과 조화를 이루는 상호인정 기반의 규제 협력체계를 구축해야 한다며 "이를 바탕으로 핵심 원칙에 대한 공통 기준을 마련해 각국 제도가 서로 연결될 수 있도록 해야 한다"고 말했다. 이어 "스테이블코인의 준비자산 기준, 사업자에 대한 기본적인 건전성 요건, 투자자 보호 원칙 등에 최소한의 공통 기준을 설정한다면 기업은 안정적으로 활동할 수 있고 시장의 신뢰도도 높아질 것"이라고 했다.

저스틴 선은 주제연설을 통해 Web3 산업의 다음 경쟁력으로 '협력과 균형'을 제시했다. 그는 "Web3는 본질적으로 국경을 넘는 산업인 만큼 단일 국가 차원의 규제만으로는 한계가 있다"며 "역내 정책 공조를 통해 규제 명확성과 혁신 역량을 함께 끌어올려야 한다"고 말했다.

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윤석헌 공동회장은 "아시아 Web3 정책협의체는 각국 입법 책임자와 산업 리더를 연결하는 가교 구실을 맡게 될 것"이라며 "국제 협력 네트워크를 확대하고 각국 정부와 기업 간 정책 협력과 소통을 강화해 개방적이고 지속 가능한 Web3 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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