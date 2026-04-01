서울 자치구 최초 대상 수상

주민 만족도 수상 도시 중 최고점

서울 양천구(구청장 이기재)가 '제31회 한국지방자치경영대상' 교육문화부문에서 대상을 수상했다. 서울 25개 자치구 가운데 해당 부문 대상을 받은 것은 양천구가 처음이다.

이기재 양천구청장(가운데)과 직원들이 한국지방자치경영대상 ‘교육문화대상’ 수상을 축하하며 기념촬영을 하고 있다. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

(사)한국공공자치연구원이 주관하는 이 상은 교육문화·관광산업·복지보건·지역개발 등 분야별 성과를 평가해 우수기관을 선정하는 시상이다. 이번 평가는 정량·정성평가와 주민 만족도 조사, 현장 인터뷰 등을 거쳐 진행됐다.

양천구는 미래인재 양성을 위한 교육 인프라 확충과 전 세대를 아우르는 문화예술 기반 조성 성과를 인정받았다. 주민 만족도 조사에서는 수상 도시 중 최고점을 기록했다. 단체장 업무 수행 만족도는 90.66%였으며, 지역이 앞으로 더 살기 좋아질 것이라는 질문에는 90%의 주민이 긍정적으로 답했다.

구는 민선 8기 출범 이후 '미래교육특구 양천' 비전 아래 평생학습 생태계 구축과 공교육 지원, 문화예술 정책을 추진해왔다. 2024년 개관한 신월평생학습센터에서는 141개 강좌를 운영하고 있으며, 지난해에는 별관을 조성해 실내건축 기술자 양성과정을 개설했다. 2023년 지자체 최초로 개최한 전국 규모 'Y교육박람회'는 3년간 15만명이 찾으며 교육도시 브랜드를 굳혔다.

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문화 분야에서는 왕복 6차선 도로를 가족 놀이터로 바꾼 '양천가족거리축제', 신월동을 거점으로 한 '양천 락 페스티벌', 한·불수교 100주년을 기념한 '파리공원 문화축제' 등을 운영하고 있다. 구는 70억원 규모의 문화진흥기금을 조성해 지역 예술인도 지원 중이다.

이기재 양천구청장은 "이번 수상은 교육과 문화가 주민의 일상이 되고 도시의 경쟁력이 되어야 한다는 믿음으로 함께 달려온 구민과 직원들의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 대한민국을 대표하는 교육 거점이자 일상이 예술이 되는 고품격 문화 도시 양천을 완성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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