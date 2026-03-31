상담교사 없는 학교, 찾아가는 'Wee센터'

전남 무안교육지원청 Wee센터가 새 학기를 맞아 학생들의 안정적인 학교생활 적응을 돕고 위기 상황을 선제적으로 예방하기 위해 발 벗고 나섰다.

31일 무안교육지원청에 따르면, 학생들의 심리적 안정을 지원하기 위한 '신학기 상담주간'이 오는 4월 10일까지 집중적으로 운영된다. 이번 집중 상담주간은 기존의 단순한 안내나 홍보성 행사를 넘어 현장 밀착형 지원에 초점을 맞춘 것이 특징이다.

무안교육지원청 Wee센터는 학생들의 심리적 안정을 지원하기 위한 '신학기 상담주간'을 운영한다. 무안교육지원청 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 전문 상담 인력이 배치되지 않아 세심한 관리가 어려운 관내 학교들을 직접 찾아가는 맞춤형 서비스를 제공함으로써, 지역 내 상담 사각지대를 해소하는 데 주력하고 있다. 이와 함께 지역사회 유관기관과의 협력 체계를 한층 공고히 구축해 위기 학생 발굴 및 통합 지원의 실효성을 높일 계획이다.

무안교육지원청 Wee센터는 이번 상담주간 운영을 기점으로 일회성 행사에 그치지 않고 지속가능한 지원망을 가동한다. 연중 상시적인 순회 상담을 실시하고 체계적인 사후 관리를 병행하여, 학생들이 온전히 심리적 안정을 찾고 즐거운 학교생활을 이어갈 수 있도록 든든한 울타리 역할을 할 방침이다.

김보훈 교육장은 "신학기는 아이들이 낯선 환경 변화에 가장 예민하게 반응하고 세심한 보살핌이 무엇보다 필요한 중요한 시기"라고 강조하며 "발로 뛰는 '찾아가는 Wee센터' 운영을 통해 현장 목소리에 귀 기울이겠다"고 밝혔다.

AD

이어 "지역사회 유관기관과 굳건히 손잡고 단 한 명의 아이도 소외되지 않는, 안전하고 행복한 무안 교육 환경을 조성하는 데 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>