현지 법원 판결 확인 후 직접 방문

강원청, 국제공조반 신설해 보이스피싱 집중

보이스피싱 피해자 A씨가 강원경찰청과 경찰청 국제치안협력국의 도움으로 중국 현지에서 피해금 2400만원을 돌려받은 후 기념촬영을 하고 있다. 강원경찰청 AD 원본보기 아이콘

보이스피싱 조직의 은거지 중 하나로 손꼽히는 중국에서 현지 재판을 통해 우리나라 국민의 범죄 피해금이 직접 환수된 최초의 사례가 나왔다.

31일 강원경찰청은 경찰청 국제치안협력국과 지난 17일 전국 최초로 검사 사칭 보이스피싱 피해자인 A씨(70)의 피해금 2400만원을 중국 현지에서 직접 돌려받았다고 밝혔다.

A씨는 2024년 3월 7일 검사를 사칭한 명의도용 범죄에 연루돼 조사를 받아야 한다는 보이스피싱 조직에 속아 2400만원의 피해를 입었다. 이후 피해자의 신고 이후 수사에 나선 강원경찰은 국제공소 수사를 통해 중국 현지 피싱범죄 조직원 7명을 검거하는데 기여했다.

경찰은 관련 사건을 맡은 중국 현지 법원에서 범죄 조직들로부터 몰수한 피해금 중 2400만원을 A씨에게 돌려주라는 법원 판결을 확인했다. 이에 더해 A씨가 직접 중국을 방문할 경우 중국 공안으로부터 피해금 전액을 환수받을 수 있다는 사실을 알게 됐다.

복잡한 환수 절차를 꼼꼼하게 확인한 경찰은 A씨와 함께 중국 현지에 도착해 중국 국제공조 사건팀으로부터 피해금 2400만원을 돌려받을 수 있도록 지원했다.

A씨는 "힘들게 모은 돈을 잃고 잠도 못 잤는데 우리 경찰관들이 중국까지 같이 가서 돈을 찾아주니 나라가 나를 지켜준다는 생각에 눈물이 난다"고 감사의 뜻을 밝혔다.

최현석 청장은 "이번 사례는 범죄자 검거뿐 아니라 피해자의 실질적인 일상 회복이 경찰의 최우선 가치임을 보여준 것"이라며 "앞으로도 국경을 넘는 범죄 수익을 끝까지 추적해 피해 회복에 힘쓰겠다"고 말했다.

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강원경찰은 올해 형사기동대 내 '국제공조반'을 신설하고, 해외 기관과 협력을 통해 보이스피싱 피해금 환수에 집중하고 있다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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