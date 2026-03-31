낮 12시∼오후 11시 킥보드 통행금지

인천시는 보행자 안전사고를 예방하기 위해 다음 달 1일부터 연수구 송도 학원가 2개 구간과 부평구 테마의 거리 1개 구간에서 '킥보드 없는 거리' 시범사업을 시행한다.

시는 자치구 수요조사와 인천경찰청 교통안전 심의를 거쳐 지난해 12월 7개 후보 구간 중 3곳을 전동킥보드(개인형 이동장치) 통행금지 구간으로 지정했다.

해당 구간의 전동킥보드 통행금지 시간은 매일 낮 12시∼오후 11시다. 시는 통행금지를 알리는 안전표지에 구간·시간 보조표지를 설치하고 가로등 현수기, 노면 표시, 현수막 등으로 안내를 강화했다.

시는 31일 연수구 송도동 근린공원 일대에서 모범운전자연합회, 녹색어머니연합회, 연수구민 등이 참석한 가운데 킥보드 없는 거리 시범사업의 시작을 알리고 보행자 중심의 안전한 교통환경 조성 의지를 다졌다.

지방자치단체의 전동킥보드 운행 제한 조치는 지난해 5월 이 제도를 전국 최초로 도입한 서울시에 이어 인천시가 두번째다.

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인천시 관계자는 "개인형 이동장치 통행금지 도로를 운영해 보행자와 전동킥보드 간 충돌 위험을 줄이고 안전한 보행환경을 만들겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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