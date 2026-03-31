도민 안전 최우선 통합방위태세 확립

예비군의 날 병행…4·3 추념 의미 기려

LNG 기지 등 핵심 기반시설 방호 논의

제주특별자치도는 31일 오전 도청 탐라홀에서 오영훈 지사와 민·관·군·경 주요 기관장 및 관계자 180여 명이 참석한 가운데 '2026년 제주지방통합방위회의'를 개최했다. 제주특별자치도 제공. AD 원본보기 아이콘

제주특별자치도는 31일 오전 도청 탐라홀에서 오영훈 지사와 민·관·군·경 주요 기관장 및 관계자 180여 명이 참석한 가운데 '2026년 제주지방통합 방위 회의'를 개최하고 4·3 희생자 추념 기간의 의미를 고려해 제58주년 예비군의 날 기념식을 병행하며 최근의 글로벌 안보·경제 복합 위기 상황에 대응하기 위한 지역 통합방위 태세 확립과 제주 LNG 기지 등 핵심 사회기반시설에 대한 실효성 있는 방호 대책을 집중적으로 논의했다.

이번 회의는 오는 4월 3일로 예정된 제58주년 예비군의 날 기념식이 4·3 희생자 추념일과 겹치는 점을 고려해 추념 기간의 경건한 의미를 기리기 위해 통합방위 회의와 함께 진행됐다. 회의는 통합방위 유공자 및 예비군의 날 기념 표창 수여식을 시작으로 북한 정세 전망 보고, 유관기관별 통합방위 태세 추진성과 및 향후 계획 공유, 2026년 충무훈련 계획 보고, 주제토의 순으로 이어졌다. 특히 제59차 중앙 통합방위 회의에서 우수기관으로 선정된 한국가스공사 제주 LNG 본부에 대한 축하의 자리도 마련되어 사회기반시설 방호의 중요성을 다시 한번 상기시켰다.

주제토의에서는 제주 LNG 기지 등 핵심 사회기반시설의 인적·물적 피해 상황을 가정해 에너지 공급망 위기 시 실효성 있는 대응 방안이 집중적으로 다뤄졌다. 오영훈 지사는 최근 중동 지역의 긴장 고조와 글로벌 에너지 수급 불안정 등 경제와 안보가 결합한 복합 위기 상황을 언급하며, 섬이라는 제주의 지리적 특성을 고려할 때 철저한 대비 태세 확립이 무엇보다 중요하다고 강조했다.

또한 오 지사는 어떠한 위기 상황에서도 도민과 관광객의 생명과 안전을 지킬 수 있도록 민·관·군·경의 유기적인 협업 체계를 강화해 달라고 당부했다.

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아울러 제58주년 예비군의 날을 맞아 지역 안보의 한 축을 담당하는 예비군 지휘관들과 2만 7,000여 명의 지역 예비군들에게 격려의 메시지를 전했다. 제주도 통합방위협의회는 앞으로도 연 1회 이상의 통합방위 회의와 분기별 협의회를 통해 빈틈없는 안보 및 재난 대비 점검 체계를 지속해서 유지해 나갈 방침이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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