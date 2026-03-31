지역사회보장협의체 정기회의 열고

민·관이 협력해 네트워크 구축



경남 창원특례시 마산합포구 합포동은 지역사회보장협의체 정기회의를 열고 복지사각지대 해소와 취약계층 발굴에 나서기로 했다.

합포동 지역사회보장협의체는 도움이 필요한 이웃을 살피고, 알리고, 보살피는 지역복지 공동체 조성을 위해 지역주민의 다양한 복지 욕구와 문제를 해결하는 민·관 협력 네트워크 조직이다.

지난 30일 회의는 ▲복지 사각지대 위기가구 발굴 안내 ▲의료·요양 통합돌봄 및 경남형 통합돌봄 시행 안내 ▲복지 사각지대 발굴 및 캠페인 운영 ▲고독사 예방 장년층 1인 가구 일 촌 맺기와 같은 지역복지 강화 방안을 논의했다.

조미자 민간위원장은 "합포동의 복지 사각지대 해소를 위해 위원들의 적극적인 활동을 부탁드린다"면서 올해 목표를 명확히 했다.

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박근희 합포동장은 "지역사회보장협의체와 함께 복지 사각지대에 놓인 이웃을 발굴하고 그 필요에 맞는 복지 서비스를 제공할 계획"이라며 "지역사회의 안전망을 강화하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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