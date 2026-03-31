공·사립 유치원 전체 확대



유아 성장 연속성 강화

부산시교육청이 유아의 안정적인 성장과 발달을 지원하기 위해 '유초 연계 이음교육'을 전면 시행한다.

부산시교육청은 2026학년도부터 부산지역 모든 공·사립 유치원을 대상으로 '유초 연계 이음교육'을 실시한다고 31일 전했다.

유초 연계 이음교육은 유치원과 초등학교 교육과정을 연계해 배움의 단절을 줄이고, 유아의 학습 경험이 자연스럽게 이어지도록 돕는 교육활동이다.

부산시교육청은 2023년 20개 시범유치원을 시작으로 지난해 92개 유치원까지 확대 운영해 왔으며, 올해부터 전면 시행에 들어간다.

전면 시행에 앞서 지난 23일 유치원과 초등학교 교원과 관계자 456명을 대상으로 온라인 설명회를 열고 운영 방향과 추진 방법, 우수 사례를 공유하며 현장 이해도를 높였다.

또 현장 안착을 위해 맞춤형 컨설팅과 교원 네트워크를 운영하고, 유치원과 초등학교 교원이 함께 참여하는 '이음교육 한마당'을 통해 정보 공유와 협력을 강화할 계획이다.

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이음교육은 유치원과 초등학교가 공동으로 운영하는 '공모형'과 유치원이 자체적으로 운영하는 '기본형'으로 나뉜다. 공모형에는 유치원 100개원과 초등학교 97개교가 참여해 공동 교육활동과 기관 간 교류를 진행하며, 기본형은 유치원 교육과정에 초등학교 생활 요소를 반영해 적응력과 학습 습관 형성을 지원한다.

김석준 교육감은 "이음교육 전면 시행을 통해 유아 한 명, 한 명의 성장이 더욱 탄탄하게 이어질 것으로 기대한다"며 "배움의 흐름이 끊기지 않도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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